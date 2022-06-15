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Общество15 июня 2022 18:19

В минприроды рассказали о пожарах в калининградских лесах

Неосторожное обращение с огнем – главная причина возникновения происшествий
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
Пожарные не дали огню "разгуляться".

Пожарные не дали огню "разгуляться".

Фото: Правительство Калининградской области

С начала 2022 года в регионе произошло шесть лесных пожаров - на территориях Краснознаменского, Калининградского, Багратионовского лесничеств. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

- Общая площадь лесных пожаров составила 6,05 га, все пожары локализованы и ликвидированы в первые сутки силами работников лесопожарных станций, - отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что ущерб лесному фонду не причинен, а главная причина возникновения пожаров – неосторожное обращение с огнем.

ВАЖНО!

Куда звонить, если горит лес?

- Центр тушения лесных пожаров: 8(4012) 96-78-76, 93-90-07, 52-93-14;

- федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства: 8-800-100-94-00;

- в экстренные службы: 01, 101, 112.