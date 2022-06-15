В Калининграде в визовом центре Германии снова можно оформить шенгенскую визу

Генеральное консульство ФРГ в Калининграде объявило о снятии с 11 июня 2022 года всех ковид-ограничений для въезда в Германию. Об этом говорится в объявлении, размещенном на официальном сайте визового центра.

- С этой даты подача документов на шенгенскую визу в Германию возможна без ограничений для всех категорий поездок, - уведомили в центре. - Подтверждение вакцинации, выздоровления, тестирования при въезде в Германию более не требуется.

Для жителей региона подача документов возможна только в визовом центре Германии в Калининграде. Записаться на подачу документов нужно на сайте центра.