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Общество15 июня 2022 18:40

В Калининграде в визовом центре Германии снова можно оформить шенгенскую визу

Ограничения, связанные с распространением коронавируса, сняты
Вера Гринвич

Генеральное консульство ФРГ в Калининграде объявило о снятии с 11 июня 2022 года всех ковид-ограничений для въезда в Германию. Об этом говорится в объявлении, размещенном на официальном сайте визового центра.

- С этой даты подача документов на шенгенскую визу в Германию возможна без ограничений для всех категорий поездок, - уведомили в центре. - Подтверждение вакцинации, выздоровления, тестирования при въезде в Германию более не требуется.

Для жителей региона подача документов возможна только в визовом центре Германии в Калининграде. Записаться на подачу документов нужно на сайте центра.