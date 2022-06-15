Калининградские правоохранители разыскивают вандалов, использующих Вечный огонь для приготовления пищи

Вечный огонь как мангал... Так ли это - выясняют следователи. Фото: СОЦСЕТИ

В среду, 15 июня, калининградская полиция сообщила о начавшейся проверке информации о неизвестных, использовавших Вечный огонь для приготовления пищи.

- Полиция организовала проведение проверки, устанавливаются все обстоятельства, - отметили в пресс-службе регионального УМВД.

Известно, что проверкой той же информации занимается и следственный отдел по Центральному району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области.

- В ходе мониторинга средств массовой информации и сети интернет выявлена публикация, в которой приведены сведения о том, что на мемориале воинам, погибшим при штурме Кёнигсберга, на улице Комсомольской в Калининграде неустановленные лица пожарили мясо на Вечном огне, - говорится в заявлении СК. - Незамедлительно организована доследственная проверка.

В ходе проверки правоохранители выполняют полный комплекс мероприятий, направленных на детальное установление всех без исключения обстоятельств произошедшего и установление лиц, осквернивших символ воинской славы России.

По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.

Ранее в телеграм-канале «Инцидент Калининград» было опубликовано обращение калининградца, в котором сообщаются детали ремонта церкви на улице Комсомольской.

- Очень долго ремонтируют церковь на улице Комсомольской. Старикам приходится добираться на Осеннюю или проспект Мира, - написал неизвестный горожанин. - В сквере у Вечного огня гулять невозможно уже почти год! Шум, пыль. Теперь еще и Вечный огонь рабочие эксплуатируют как мангал!