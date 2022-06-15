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Общество15 июня 2022 19:13

Калининградские правоохранители разыскивают вандалов, использующих Вечный огонь для приготовления пищи

Якобы рабочие, ремонтирующие один из городских храмов, приспособили чашу под мангал
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
Вечный огонь как мангал... Так ли это - выясняют следователи.

Вечный огонь как мангал... Так ли это - выясняют следователи.

Фото: СОЦСЕТИ

В среду, 15 июня, калининградская полиция сообщила о начавшейся проверке информации о неизвестных, использовавших Вечный огонь для приготовления пищи.

- Полиция организовала проведение проверки, устанавливаются все обстоятельства, - отметили в пресс-службе регионального УМВД.

Известно, что проверкой той же информации занимается и следственный отдел по Центральному району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области.

- В ходе мониторинга средств массовой информации и сети интернет выявлена публикация, в которой приведены сведения о том, что на мемориале воинам, погибшим при штурме Кёнигсберга, на улице Комсомольской в Калининграде неустановленные лица пожарили мясо на Вечном огне, - говорится в заявлении СК. - Незамедлительно организована доследственная проверка.

В ходе проверки правоохранители выполняют полный комплекс мероприятий, направленных на детальное установление всех без исключения обстоятельств произошедшего и установление лиц, осквернивших символ воинской славы России.

По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.

Ранее в телеграм-канале «Инцидент Калининград» было опубликовано обращение калининградца, в котором сообщаются детали ремонта церкви на улице Комсомольской.

- Очень долго ремонтируют церковь на улице Комсомольской. Старикам приходится добираться на Осеннюю или проспект Мира, - написал неизвестный горожанин. - В сквере у Вечного огня гулять невозможно уже почти год! Шум, пыль. Теперь еще и Вечный огонь рабочие эксплуатируют как мангал!