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Общество15 июня 2022 19:51

Стала известна дата прощания с депутатом Заксобрания Андреем Шумилиным

Андрей Шумилин ушел из жизни на 53-м году жизни
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
Андрея Шумилина похоронят в Калининграде 17 июня.

Андрея Шумилина похоронят в Калининграде 17 июня.

Фото: СОЦСЕТИ

Прощание с Андреем Шумилиным состоится в пятницу, 17 июня, в Калининграде. Эта информация размещена на странице депутата Заксобрания во ВКонтакте.

В 11.00 начнется отпевание в Кафедральном соборе Христа Спасителя. В 14.00 - прощание и погребение, церемония пройдет на старом кладбище, что на проспекте Мира, 154.

Андрей Шумилин - прославленный калининградский спортсмен, депутат Законодательного собрания региона, президент Олимпийского совета Калининградской области, вице-президент Федерации спортивной борьбы Калининградской области - ушел из жизни 8 июня. Ему было 52 года.