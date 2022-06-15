Стала известна дата прощания с депутатом Заксобрания Андреем Шумилиным

Андрея Шумилина похоронят в Калининграде 17 июня. Фото: СОЦСЕТИ

Прощание с Андреем Шумилиным состоится в пятницу, 17 июня, в Калининграде. Эта информация размещена на странице депутата Заксобрания во ВКонтакте.

В 11.00 начнется отпевание в Кафедральном соборе Христа Спасителя. В 14.00 - прощание и погребение, церемония пройдет на старом кладбище, что на проспекте Мира, 154.

Андрей Шумилин - прославленный калининградский спортсмен, депутат Законодательного собрания региона, президент Олимпийского совета Калининградской области, вице-президент Федерации спортивной борьбы Калининградской области - ушел из жизни 8 июня. Ему было 52 года.