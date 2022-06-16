Калининградец представился Альбертом и украл у женщины кошелек

В украденном кошельке - вся жизнь: и банковские карты, и наличные. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неприятным инцидентом завершился отдых компании у Летнего озера в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

- Друзья, находившиеся у водоема около полуночи, допустили в свою компанию проходившего мимо молодого человека. Он представился Альбертом и быстро вошел в доверие к новым знакомым. Пока отдыхавшие фотографировались, злоумышленник вытащил из оставленной без присмотра сумки кошелек и скрылся, - рассказали в полиции.

В полицию обратилась 23-летняя жительница Гурьевска, хозяйка кошелька. Она сообщила, что лишилась аксессуара, в котором находились банковские карты и 12 тысяч рублей.

Полицейские установили личность похитителя. Им оказался 24-летний житель Гвардейска, ранее судимый за грабеж. Имя Альберт оказалось вымышленным. Оперативники задержали молодого человека и доставили в отдел полиции.

- Следователями ОМВД по Московскому району возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». На время следственных действий фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - резюмировали в пресс-службе.