Под Багратионовском полицейские изъяли незаконно хранившийся порох

Гильзу, начиненную порохом, 63-летний житель Ладушкина прятал на огороде. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Багратионовске сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что 63-летний местный житель причастен к незаконному хранению боеприпасов. В ходе проверки данные сведения подтвердились. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

- На приусадебном участке жителя города Ладушкина сотрудники полиции обнаружили и изъяли 800 граммов пороха, который находился в гильзе времен Великой Отечественной войны, - отметили в полиции.

Изъятый порох исследовали специалисты, и в результате следователем в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

- Согласно санкциям статьи максимальное наказание составляет 8 лет лишения свободы, - добавили в пресс-службе.

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- Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности, - напомнили в полиции.