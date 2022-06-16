В Калининграде зацвели тюльпанные деревья

Спешите видеть красоту! Фото: Музей мирового океана

В Калининграде напротив главного корпуса Музея Мирового океана зацвел экзотический гость родом из Северной Америки. Об этом сообщает музей в своем телеграм-канале.

- Один из главных героев рассказа Эдгара По «Золотой жук», угадаете, что за дерево? - обратились в музее к горожанам.

Для калининградцев не составило труда ответить, что это тюльпанное дерево.

Надо сказать, что любоваться цветением красивого гостя можно и в ботаническом саду БФУ имени Канта.

- В ботаническом саду зацвело тюльпанное дерево, - сообщает администрация на странице во ВКонтакте.

Одна из подписчиц группы удивилась тому, как рано в этом году начался процесс цветения.

- В прошлом году 21 июня было в полном цвету, в позапрошлом тоже в районе 20 июня. Оно у нас суперстабильное в своем цветении! – заметили на это специалисты.

Берите По и в сад!