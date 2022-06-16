Опубликована программа юбилейного фестиваля «Калининград Сити Джаз»

. Фото: Предоставлено организаторами

XV фестиваль «Калининград Сити Джаз» пройдет 5, 6 и 7 августа в Центральном парке. Как сообщили в оргкомитете, в этом году на сцене Летнего театра выступят музыканты из России и США.

В списке артистов – 20-летний джазовый саксофонист Армир Ли, калининградские музыканты König Brass Band, группа Tesla Boy, виртуозы импровизации Dmitry Koshelev Big Band, знаменитые петербуржцы Billy's Band, певица Элизабет Аллай со своей группой Grace LizArt, квинтет Игоря Бутмана, коллектив Therr Maitz.

На юбилейной сцене «Калининград Сити Джаз» будет звучать не только джаз в различных его проявлениях, но и блюз, фанк, соул, регги и поп-музыка.