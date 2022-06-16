В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 16 июня нет света и воды

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В Калининграде в четверг, 16 июня, в течение дня отключено электричество в домах на 13 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 16 часов света не будет на ул. Белорусская, 25-29, 28, 28а, 30, 34-38. ул. Кировоградская, 31, 35, 39, 43, 47, 53, 55, 40, 44, 48-54, 58, 64-68. ул. Ломоносова, 61, 137-145, 157, 161, 163, 138-142, 146, 150-160.

До 18 часов электричество отключено на:

ул. Красноармейская, 1-5,7-11,13-17,19-29.

ул. Багратиона, 29,29а, 31-33, 35-38, 39-41, 43-47.

ул. Б. Хмельницкого 59, 61, 61а, 71-77, 79, 81-87.

ул. Эпроновская, 1.

ул. Дрожжевая, 1 (СОШ №29).

ул. Батальная 47-53,57,92, снт «Пенсионер».

пер. Батальный, 1, 4.

ул. Самаркандская, 2-28.

На ул. Пушкина, 17, 19, 23, 25, 10, и ул. М. Расковой, 1-5, 4 электричества не будет до 20 часов

С 9:00 до 17:00 без горячего водоснабжения останутся потребители на ул. 9 Апреля, 5-9, ул. Фрунзе, 17-21, ул. Клинической, 6-14, 23 (д/сад № 135), 25, 27, 69 (областная стоматологическая поликлиника),73-75, 81-81а (региональный перинатальный центр).