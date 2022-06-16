В Калининградской области планируют ввести рибейты для разработчиков игр

В Калининградской области обсуждается вопрос о введении рибейтов для разработчиков компьютерных игр. Об этом сообщил гендиректор областной корпорации развития Андрей Толмачев.

«Сейчас мы обсуждаем, не запустить ли для разработки своего рода систему рибейта, когда производителю продукта на территории региона компенсируется часть расходов на его создание. Если в ваших играх появится контекст Калининградской области, мы будем готовы компенсировать часть затрат в части созданного продукта», – сказал он.

По его словам, власти области уже помогают «геймдеву в части условий для организации производственного процесса».

«Именно для этого сектора экономики сделана и работает программа релокации, которая позволяет компании получить до 800 тыс. руб. на переезд сотрудника в регион, действуют налоговые льготы и меры поддержки. Мы создаем новые площади для размещения IT-компаний, но, даже если разработчики захотят базироваться в средневековом замке и восстановить исторический памятник, у нас есть программа, как передать его в аренду на льготных условиях», - добавил Толмачев.