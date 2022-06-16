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Общество16 июня 2022 9:37

Ревнивый житель Янтарного разбил окна в чужой квартире

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев

Житель Янтарного приревновал свою жену и стал фигурантом уголовного дела за повреждение имущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Советской. 58-летний мужчина пытался вернуть домой супругу, которая отдыхала в квартире друзей. Дверь ему так никто и не открыл. Обидевшись, он подобрал камень и бросил его в окно той квартиры, где находилась жена. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

По данным полиции, ранее ревнивец уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.