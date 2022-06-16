Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 июня 2022 9:47

В Калининграде открывается астма-школа

Первое занятие пройдет в диагностическом центре Калининградской областной клинической больницы
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ

В только что заработавшем телеграм-канале «Пульмонология39» появилось долгожданное объявление для тех, кто страдает хроническими заболеваниями органов дыхания.

- Приглашаем на специальную образовательную программу «Астма-школа» для людей, страдающих бронхиальной астмой, и их родственников! Первое мероприятие состоится 7 июля 2022 г. в 15.00. Проходить занятия будут в 214-м кабинете КДЦ Калининградской областной больницы, - сообщили модераторы чата.

Организаторы встречи обещают ответить на такие вопросы: что такое бронхиальная астма, как жить с астмой, когда и как лечить астму, а также что нужно знать о профилактике приступов удушья.