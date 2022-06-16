По требованию Бастрыкина возбуждено дело об осквернении Вечного огня в Калининграде

По требованию главы СК Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту надругательства над могильным сооружением. Об этом сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, на мемориальном комплексе на братской могиле советских воинов, погибших при штурме Кёнигсберга, на улице Комсомольской неустановленное лицо пожарило мясо на Вечном огне.

В настоящее время по уголовному делу проводится полномасштабный комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств произошедшего, установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, заявили в пресс-службе ведомства.