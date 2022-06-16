Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 июня 2022 12:08

За месяц количество вакансий в области увеличилось на 17 процентов

Виктор Сергеев
.

.

Фото: "КП" Архив

В Калининградской области за месяц количество вакансий, размещенных на портале «Работа России», увеличилось на 17% и составляет сейчас более 12 тысяч. Об этом сообщила министр социальной политики Анжелика Майстер.

При этом фактическое число предложений превышает это значение, так как на цифровой платформе обязаны размещать вакансии те работодатели, у которых среднесписочная численность работников превышает 25 человек.

Среди заявленных предложений преобладают профессии образования (15%), оптовой и розничной торговли (12,8%), обрабатывающего производства (10,2%), здравоохранения и предоставления социальных услуг (6,8%), транспортировки и хранения (4,8%).