За месяц количество вакансий в области увеличилось на 17 процентов

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В Калининградской области за месяц количество вакансий, размещенных на портале «Работа России», увеличилось на 17% и составляет сейчас более 12 тысяч. Об этом сообщила министр социальной политики Анжелика Майстер.

При этом фактическое число предложений превышает это значение, так как на цифровой платформе обязаны размещать вакансии те работодатели, у которых среднесписочная численность работников превышает 25 человек.

Среди заявленных предложений преобладают профессии образования (15%), оптовой и розничной торговли (12,8%), обрабатывающего производства (10,2%), здравоохранения и предоставления социальных услуг (6,8%), транспортировки и хранения (4,8%).