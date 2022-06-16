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Общество16 июня 2022 13:39

Калининградский дальнобойщик пытался вывезти в Литву предметы старины и янтарь

Товар изъят и направлен на экспертизу
Виктор Сергеев
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Фото: Таможня Калининградской области

Калининградские таможенники предотвратили вывоз за пределы региона предметов старины и янтаря. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Чернышевском. Водитель грузовика спрятал 19 монет, четыре из них номиналом 5 копеек 1763 г., 1774 г., 1776 г., 1784 г. с вензелем императрицы Екатерины II Великой, одиннадцать юбилейных рублей 1989 года, а также 15- и 20-копеечные монеты 60-70-х годов; десять оловянных солдатиков; три статуэтки; 91 значок различных наименований; 44 экземпляра янтарных четок общим весом 1,14 килограмма.

Товар изъят и направлен на стоимостную и искусствоведческую экспертизы, по итогам которых будет принято решение о привлечении владельца к административной ответственности.