В Калининградской области стартовал «Петровский поход»

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В Калининградской области в четверг, 16 июня, стартовал «Петровский поход»: более 70 курсантов и кадетов отправились в путешествие на морских ялах по внутренним водным путям региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В год 350-летия Петра Великого экспедиция посвящается большому юбилею: участники пройдут в том числе и по маршруту, которым молодой монарх следовал по рекам и Куршскому заливу нынешней Калининградской области.

Возглавляет поход музейное историческое судно-куренас «Русна», парусник рыбаков Куршского залива XVI века, воссозданный музеем при поддержке партнеров. В общей сложности участникам предстоит преодолеть около 160 км пути. Остановки экспедиция совершит в пос. Озерки Гвардейского района, Гвардейске, Полесске и на маяке Заливино.

Домой участники похода вернутся 21 июня.