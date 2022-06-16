Калининградец одним ударом отправил знакомую в кому

Жителю Мамоново грозит до 8 лет лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ночью в приемный покой местной больницы поступила 23-летняя местная жительница с переломом основания черепа. Она находилась в коме.

Пострадавшую на руках принес ее ровесник. Пьяный молодой человек признался полицейским, что в ходе конфликта ударил девушку, отчего она упала и ударилась головой. Наличие множественных ушибов на ее голове задержанный объяснил тем, что по пути в больницу он несколько раз падал вместе с пострадавшей.

Подозреваемый в тяжком преступлении помещен под стражу. Ранее он уже был судим за кражу, угон, угрозу убийством и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.