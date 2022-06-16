Легкоатлеты из Калининграда завоевали два серебра и бронзу всероссийских соревнований

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Москве завершилась «Неделя легкой атлетики». На Северном ядре спорткомплекса «Лужники» соревновались около трех тысяч легкоатлетов из 45 регионов России, в том числе звезды национальной сборной.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в активе воспитанников калининградской спортивной школы № 4 призовые места в беговых дисциплинах. Причем как в юношеской категории среди девушек не старше 16 лет, так и среди мужчин-ветеранов старше 50 лет.

Двойного успеха добилась призер окружных и всероссийских соревнований Василиса Ракова, которая стала второй в забегах на 200 метров с результатом 25,68 секунды. На стометровке она стала только третьей, зато итоговые 12,49 секунды стали новым личным рекордом калининградской спортсменки.

На классической спринтерской дистанции 100 метров среди участников в возрасте от 50 лет и старше отличился Александр Черных, финишировав вторым за 12,34 секунды.