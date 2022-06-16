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Общество16 июня 2022 16:04

Калининградец потратил найденные деньги и попал под «уголовку»

Мужчина успел потратить 5 тысяч рублей
Виктор Сергеев

В одном из калининградских магазинов покупатель обронил кошелек, в котором находилось более 10 тысяч рублей, банковские карты и обручальное кольцо. Шедший за ним посетитель торговой точки поднял кошелек и скрылся, что и зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Записи помогли сотрудникам уголовного розыска быстро разыскать вора. Им оказался 39-летний местный житель. Похищенные вещи удалось изъять, за исключением 5 тысяч рублей, которые вор успел потратить.

На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». На время следственных действий мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.