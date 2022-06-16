Прокуратура подала в суд на администрацию Зеленоградска из-за плохой воды в Коврово

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Прокуратура Зеленоградского района подала в суд на местный «Водоканал» и администрацию из-за плохой воды в поселке Коврово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки было установлено, что питьевая вода централизованного водоснабжения в посёлке не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Более того, ряд показателей содержания веществ в воде превышает утвержденные нормативы.

В своем иске прокуратура потребовала обеспечить жителей поселка качественной питьевой водой.