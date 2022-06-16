Жительницу Краснознаменска будут судить за ложные показания в суде

В Краснознаменске будут судить местную жительницу, которая в качестве свидетеля дала ложное показание в суде. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В 2021 году женщина была свидетелем по уголовному делу в отношении ее знакомого. Мужчину обвиняли в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В ходе судебного заседания она заявила, что ее знакомый находился дома у родственников, а не распивал спиртное в компании.

Несмотря на это, вина подсудимого была доказана и в отношении него был вынесен обвинительный приговор.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.