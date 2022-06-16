Власти не увидели роста вакансий в сфере гостеприимства в Калининградской области

В Калининградской области этим летом не наблюдается ожидаемый рост числа вакансий в сфере гостеприимства. По мнению министра по социальной политике Анжелики Майстер, это может означать, что они ушли в неформальный сектор и молодежь, которая в основном устраивается на эту работу, не оформлена надлежащим образом. Об этом глава министерства заявила на заседании комитета по образованию и развитию рынка труда Калининградской торгово-промышленной палаты.

При этом, напомнила министр, юридические лица, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации за каждого трудоустроенного сотрудника до 30 лет могут получить субсидию. Сумма господдержки равна минимальному размеру оплаты труда, увеличенному на сумму страховых взносов, – 19 880 рублей.

Эти средства будут перечисляться в течение трех месяцев: по истечении первого, третьего, шестого месяцев с даты трудоустройства сотрудника.