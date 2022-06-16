Житель Славска получил 7 месяцев строгача за повторное пьяное вождение

В Славском районе любитель пьяной езды приговорен к реальному лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В мае 2021 года мужчину привлекли к административной ответственности и лишили водительских прав за пьяное вождение. Однако спустя два месяца его вновь задержали пьяным за рулем в поселке Тимирязево.

В ходе судебного заседания выпивоха вину признал и ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке.

В результате суд приговорил мужчину к 7 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Его также лишили водительских прав на 2 года и 10 месяцев.