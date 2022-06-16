Жительницу Черняховска ограбили в собственном доме

В Черняховске полицейские по горячим следам раскрыли грабеж. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

53-летняя местная жительница, вернувшись домой, обнаружила в прихожей незнакомца в спецодежде. В руках он держал ее сумку с личными вещами.

«Отважная женщина пыталась отобрать свои вещи у незнакомца, однако тот пригрозил ей физической расправой и сделал вид, что вытаскивает нож из-за пазухи. Напугав горожанку, грабитель выхватил сумку и скрылся», - рассказали в пресс-службе полиции.

В тот же день оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства. Грабителем оказался 59-летний местный житель, ранее судимый за кражи. Часть похищенного удалось изъять.

Теперь грабителю грозит до 7 лет лишения свободы.