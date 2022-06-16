Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 июня 2022 16:32

Новый детсад в поселке Васильково обещают достроить в конце 2022 года

Дошкольное учреждение рассчитано на 225 малышей
Виктор Сергеев
.

.

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Завершение строительства нового детского сада в поселке Васильково Гурьевского района запланировано на конец года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дошкольное учреждение строится в рамках проекта «Демография». Уже готова большая часть каркаса здания, выполняется кладка фронтонов, устройство монолитного перекрытия над главным входом, монтаж электропроводки, сетей водоснабжения и канализации.

Детский сад рассчитан на 225 мест, что позволит заметно сократить существующую очередь среди дошкольников младшего возраста.