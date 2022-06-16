Назван самый популярный пляж в Калининграде

Пляж "Мечта". Фото: Александр КАТЕРУША

О посещаемости городских пляжей рассказал Яков Филатов, директор управления по делам ГО и ЧС Калининграда. В рейтинге спасателей на первом месте – пляж «Мечта» в Прибрежном.

- На первом месте по количеству отдыхающих – пляж у СНТ «Мечта», где собирается до тысячи человек в день. На втором месте – пляж на озере Пелавское. На третьем месте – Голубые озера. Следом по количеству отдыхающих идет озеро Шенфлиз, и замыкает рейтинг озеро Карповское, - говорит Яков Филатов.

В прошлом году на городских водоемах было спасено 29 человек, из них 5 детей. Большая часть спасенных пришлась как раз на карьер «Мечта». В этом году пока случаев спасения не было. Обошлось пока и без несчастных происшествий. А вот в сезоне-2021 на территории Калининграда утонули 4 человека, трое из них – в неразрешенных для купания местах.

- Ежегодно для обеспечения работы спасательных постов на городских пляжах мы набираем сезонных матросов-спасателей в дополнение к существующим штатным профессиональным спасателям. В этом году набрали 38 человек, студентов, - говорит Яков Филатов.

Ежедневно на городских пляжах на дежурство заступает 27 человек. Численность спасателей зависит от особенностей пляжа. Больше всего заступает на пляж «Мечта» - 6 человек ежедневно.