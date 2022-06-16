На набережной Трибуца построят общественный туалет за 6 млн рублей

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Власти Калининграда задумались над строительством стационарных городских туалетов. Как рассказала журналистам глава администрации города Елена Дятлова, первый такой появится на набережной Трибуца.

- Однозначно нужно заниматься туалетами! Идем к одному программному обеспечению, к одной обслуживающей организации, - говорит Елена Дятлова. - Длинная, хорошая набережная Трибуца, и гулять по ней можно долго. Под мостом сделан скейт-парк. Когда там подростки катаются, куда они ходят? А если маленький ребенок в туалет захочет, то что делать маме? Первый туалет будет сделан именно на набережной Трибуца.

Как рассказал председатель комитета городского развития Игорь Шлыков, это будет стационарный туалет, разделенный на две части.

- Туалет со всем проектированием будет стоить порядка 6 млн рублей. Туда нужно подвести воду, электричество, все коммуникации. Будет благоустроена площадка, фундамент, - сказал Игорь Шлыков.

По его словам еще одно подходящее место для установки стационарного туалета – улица Соммера, у памятника-танка.

- Место определили, просчитываем стоимость подключения к сетям, - говорит Игорь Шлыков.

А вот будут туалеты платными или бесплатными, власти сказать пока не могут.

- Мы прорабатываем возможность их бесплатного использования на набережной Трибуца, - сказала Елена Дятлова и отметила, что первые два туалета могут появиться уже в этом году.