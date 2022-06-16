В Калининграде ищут архивные фотографии советского фонтана у Дома искусств

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В Калининграде 24 июня готовятся открыть выставку, посвященную истории и особенностям советского фонтана у Дома искусств, который планируют демонтировать в рамках благоустройства. Экспозицию представят в Музее советского детства БФУ им. И. Канта. Для выставки организаторы ищут фотоматериалы, связанные с этим фонтаном. Это могут быть любые фото фонтана, расположенного у бывшего кинотеатра «Октябрь».

- Мы обращаемся к жителям Калининграда и области с просьбой поделиться семейными архивными фото, интересными историями, связанными с фонтаном в сквере у бывшего «Октября». Копии фотографий станут экспонатами выставки, которая посвящена наследию советского периода, представителю архитектуры модернизма – историческому фонтану в сквере у Дома искусств, - говорит Евгений Мосиенко, куратор выставки, участник волонтерской организации «Наследие стен».

Фонтан имеет оригинальный эстетический облик, связан с воспоминаниями многих жителей Калининграда – детских, юношеских, взрослых. На выставке будут представлены исторические снимки фонтана, открытки.

Вы можете прислать цифрой вариант изображения, текст или аудиозапись с воспоминаниями на электронную почту wallsheritage@mail.ru или позвонить по телефону 8-911-481-00-43, и мы поможем вам сделать копию фото, записать воспоминания.