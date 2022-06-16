В Прибрежном организовали лесные маршруты для велосипедистов и бегунов

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Прибрежном, в лесу у СНТ «Мечта», по тропинкам проложили два экомаршрута. Пользоваться ими могут бегуны, велосипедисты и любители скандинавской ходьбы. Об этом рассказал заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков

- Здесь хорошие леса. По лесу можно не только походить-погулять, но и побегать. В этом году мы специально в мае создали рабочую группу и вместе с общественниками и спортивными организациями разработали несколько экологических маршрутов на территории леса у «Мечты». Один маршрут протяженностью 10 км, второй – 2 км. Есть таблички, рассказывающие, как и куда двигаться. Тропинки проложены так, чтобы не повредить растения, - рассказал Игорь Шлыков.

В лесу, по его словам, планируют проводить экологические квесты. Сейчас чиновники разрабатывают их тематику.