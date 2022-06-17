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Спорт17 июня 2022 6:31

Защитник «Балтики» продолжит карьеру в клубе РПЛ

Виктор Сергеев
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Фото: fc-baltika.ru

Футбольный клуб «Балтика» и ФК «Сочи» договорились о трансферте защитника Артема Мещанинова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

26-летний защитник защищал цвета балтийцев на протяжении трех сезонов. Выделялся самоотверженной игрой, хорошим выбором позиции, эффективными действиями на «втором этаже», удачным подключением к атакам. Артем неоднократно входил в символическую сборную туров ФНЛ.

Всего за «Балтику» Мещанинов провел 86 официальных игр, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи.

Напомним, в минувшем сезоне ФК «Сочи» стал вице-чемпионом России, а в составе этой команды выступали воспитанники калининградского областного футбола Никита Бурмистров и Артем Макарчук.