Калининградцев приглашают на встречу с писателем Даниэлем Орловым

В Калининград в рамках проекта «Музей для читающих» приедет писатель Даниэль Орлов. Встреча с ним, на которую приглашают всех желающих, пройдет в субботу, 18 июня, в музее изобразительных искусств. Автор расскажет о литературной работе и ответит на вопросы читателей.

Даниэль Орлов – прозаик, дипломант Волошинского конкурса в Коктебеле в 2010, 2014 гг., лауреат премии имени Н. В. Гоголя, лауреат конкурса драматургии «Автора на сцену!», его романы входили в длинный список (2019, 2021), короткий список премии «Национальный бестселлер». Член Союза писателей СПб, живет в Кронштадте.

Вход свободный. Начало творческого вечера в 18.30.