Янтарь «Голова тигра» продан на аукционе за 1,2 млн рублей

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Светлогорске в рамках Amberforum 2022 прошел открытый аукцион по продаже уникального янтаря. На торги выставили необычные образцы янтаря, интерес представляли самородки весом более 1 кг.

Как сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината, все 40 лотов были проданы на торгах на общую сумму более 20 млн рублей. При этом начальная сумма лотов оценивалась в 17 млн рублей.

- Самый большой показатель увеличения стартовой цены достиг 300 процентов. Такой большой интерес вызвал уникальный самородок под именем «Россиянин-2020». Стартовая цена лота составляла 550 тыс. рублей, а продан он был российской компании за 1 млн 640 тыс. рублей. А самородок «Голова тигра» весом 2,7 кг с первоначальной ценой в 1 млн рублей уехал в Литву за 1,2 млн рублей, - рассказали организаторы.

Калининградский янтарный комбинат всего распродал 47 кг янтаря. 29 лотов было продано на очном аукционе, оставшиеся 11 ушли с торгов на электронной площадке, которая открылась сразу после очных торгов.

Всего на очные торги заявилось 17 участников из России, Литвы, Армении, Гонконга, Сербии, Турции и Китая.