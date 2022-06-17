В Калининграде на здании Главпочтамта тестируют подсветку

. Фото: Евгений МАСЛОВ

В Калининграде продолжаются работы по преобразованию внешнего облика здания главпочтамта на улице Леонова. Как рассказал руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, была протестирована архитектурная подсветка на этом здании-памятнике.

«Сама подсветка хорошо сделана. Про дефекты и недостатки в проведенных работах по ремонту объекта прошу вопросы пока не задавать. Объект еще не принят, на следующей неделе проведем мероприятие по госнадзору. Совместно разберемся, что нужно доделать и исправить», - сообщил Евгений Маслов.

Ранее, в советские годы, здание почты было выкрашено в голубой цвет. Сейчас главпочтамт стал бежевым.

Здание почтового отделения «Гинденбург» является объектом культурного наследия регионального значения.