В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 17 июня нет света и воды

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В Калининграде в пятницу, 17 июня, в течение дня отключено электричество на 11 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 16 часов электричества не будет на:

ул. Полецкого, 87, 93-101, 101а, 72а.

ул. Б. Окружная, 2-я 19, 27, 29, 35-39, 49, 93а, 8, 30, 32-32а, 34.

ул. Ломоносова, 13, 103-107, 111-119, 123-135, 100а, 106, 106б, 118-134.

ул. Белостокская, 13.

ул. Гравийная, 3-13, 4-16.

ул. Соколиная, 11, 13, 2а-в, 2-6.

До 18 часов света не будет на ул. А. Невского, 14, в пер. Батальном, 2, 4, ул. Батальной, 55-65, 92, ул. Самаркандской, 3-9, ул. Дорожной, 1 (школа №29).

С 9:00 до 18:00 планируются кратковременные отключения водоснабжения в домах на ул. Литовский вал, 21а, А. Невского, 24-30, Батальной, 92.