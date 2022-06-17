Проезд только для спецтехники: У пляжа «Мечта» поставили шлагбаум

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В Прибрежном в зоне отдыха у пляжа «Мечта» установили шлагбаум и столбики, ограничивающие заезд машин в лес. Об этом рассказал заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков.

- В прошлом году люди парковались прямо под соснами, на обрыве. Отдыхали и загорали прямо под выхлопными трубами! Мы специально поставили огораживающие столбики и поставили шлагбаум, чтобы могла заезжать только специализированная техника: для уборки мусора, обслуживания территории, машины спасателей, пожарных и скорой. Шлагбаум поставлен умышленно, чтобы не было движения. Это зона отдыха, - сказал Игорь Шлыков.

Он также отметил, что теперь в лесу можно заниматься скандинавской ходьбой и ездить на велосипеде по дорожкам.