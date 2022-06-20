В Доме-музее Германа Брахерта пройдет лекция, посвященная скульптору Вере Мухиной

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Фото: Александр КАТЕРУША
В Доме-музее Германа Брахерта в Отрадном проведут лекцию о жизни и творчестве выдающегося скульптора Веры Мухиной, одной из самых известных женщин советской эпохи, неоднократного лауреата Сталинской премии.
На лекции расскажут об известных и малоизвестных произведениях скульптора, посетители познакомятся с другими направлениями ее творческой деятельности.
Вера Мухина известна тем, что в 1940-е годы вместе со всем советским народом переживала тяготы военного времени и работала, создавая в скульптурных произведениях образы героев Великой Отечественной войны.
Встреча в рамках цикла лекций по теории и истории искусства скульптуры состоится 22 июня в 15.00.