В Калининградской области подведены итоги ЕГЭ по математике

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Выпускники калининградских школ получили результаты по второму обязательному предмету. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

ЕГЭ по математике разделен на два уровня – базовый и профильный. Каждый участник выбирал самостоятельно, какой из них будет сдавать. Экзамены проводили 2 и 3 июня.

В ЕГЭ по математике базового уровня приняли участие более 2477 человек. Более 90% участников экзамена успешно выполнили половину и более заданий.

На «4» и «5» работу написали 2170 человек, из них 1128 получили «отлично», а 109 участников выполнили безошибочно все задания.

В ЕГЭ по математике профильного уровня участвовали 2133 человека, из них 272 получили от 80 баллов и выше.

Максимальный результат, показанный участниками из Калининградской области, – 98 баллов. Его продемонстрировали воспитанник ШИЛИ Илья Аброськин и одиннадцатиклассник из гимназии № 1 Калининграда Александр Быков.

Еще трое человек получили по 96 баллов. Это представитель ШИЛИ Андраник Факирян, воспитанник лицея № 18 Андрей Талаев и участник заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, выпускник гимназии № 1 областного центра Алексей Владимиров.