Синоптики не знают, какая погода будет на выходных в Калининграде

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Синоптики продолжают менять прогнозы на выходные в Калининграде. Если несколько дней назад речь шла о 30-градусной жаре, то теперь цифры совсем другие - и, похоже, не окончательные.

По данным Гидрометцентра России, в субботу и воскресенье в Калининграде будет +23...+24 градуса и небольшие дожди. При этом Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует, что завтра температура составит +20 градусов, в воскресенье - всего +18.

- Полнейшая неопределенность в прогнозировании погоды на ближайшие дни и огромная роль метеорологических моделей, - отмечают в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области». - Прогнозирование характера погоды в нашем регионе даже на такой короткий промежуток времени (2-3 суток) максимально осложнено ввиду различий в показаниях числительных метеорологических моделей, которые прогнозируют различные траектории движения воздушных масс, вследствие чего мы с трудом можем составить прогноз погоды даже на эти выходные. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что в воскресенье, вероятнее всего, температура воздуха по области будет колебаться от +21 до +25 градусов, при этом в течение дня, преимущественно во второй половине, не исключены осадки и грозы. Естественно, соответствующий прогноз носит крайне вероятностный характер и погрешность может быть высока (до 5 градусов и более).