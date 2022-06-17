Житель Гурьевска жестоко избил соседа палкой

Жителя Гурьевска жестоко избил сосед по садовому обществу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе совместного распития спиртного между двумя мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них взял на земле палку и стал избивать ею своего оппонента. Живущая неподалеку женщина стала свидетельницей расправы и сообщила об инциденте в полицию.

Прибывшие на место полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 36-летний уроженец Иркутской области, проживающий в Гурьевске. Для 29-летнего потерпевшего сотрудники полиции вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Мужчину госпитализировали с ушибами головы и переломами ребер.

В отношении жителя Гурьевска возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Ему грозит до 6 лет лишения свободы.