В Калининграде каштанам начали делать уколы от насекомых-паразитов

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде специалисты-лесопатологи обследовали 319 каштанов и почти половине из них прописали лечение – специальные стволовые инъекции.

Как сообщает пресс-служба администрации города, начать решили с Фестивальной аллеи. Также каштаны лечат на Московском проспекте и острове Канта.

«Терапия против охридского минера будет длиться до двух недель. Мы специально вешаем лекарственные емкости повыше, чтобы никакой садовод-любитель вдруг не решил, что его яблоньку на даче тоже надо обязательно уколоть для профилактики. Действующее вещество предназначено исключительно для каштановой моли», - отметили в мэрии города.