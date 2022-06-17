СКР возбудил уголовное дело после инцидента в Центральном парке Калининграда

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента с пострадавшими в Центральном парке Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

3 июня жительница Мамоново с 11-летней дочерью катались на аттракционе. Во время высадки посетителей, как полагает следствие, произошло срабатывание пускового механизма, секция платформы аттракциона и расположенные на ней кабины начали вращаться, в результате чего женщина с дочерью, а также 57-летняя оператор карусели получили телесные повреждения.

41-летняя жительница Мамоново получила тяжелые травмы и сейчас находится в больнице.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека».