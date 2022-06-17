Антон Алиханов готов пересесть на российскую «Ладу»

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Российские люксовые автомобили «Аурус» должны быть доступны для населения, как и «Лады». Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме, пишет РИА «Новости».

«Я-то, в принципе, от дома до работы на велосипеде езжу, потому отношусь к этому нормально, но все-таки, помимо «Лады», «Аурусы» должны быть доступны даже не губернаторам, а просто населению страны. Хотелось бы, чтобы подобного рода автомобильные шедевры производились бы в объемах, достаточных для удовлетворения спроса. И к «Ладе» готов, и на велосипеде продолжаю педали крутить», - сказал Алиханов.

Калининградский губернатор также предложил заняться локализацией велосипедного производства в России.

«Есть над чем поработать. Хорошие тормоза, например, не купить. Хорошие - это японские, а так себе - это китайские. Я думаю, было бы неплохо и велосипедами заняться», - добавил глава региона.