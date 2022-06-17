В Калининградском зоопарке ленивец Берди похудела на 3,5 кг

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В зоопарке Калининграда ленивица по кличке Берди, которую посадили на диету, похудела на 3,5 кг. Теперь она весит 11,5 кг.

«Диету растянули на полгода, чтобы без экстрима и вреда для организма: два дня в неделю только естественная пища - листья. Листья Берди не любит, а что делать? Ожирение для ленивца - самый страшный враг», - рассказали в пресс-службе зоопарка, отметив, что Берди теперь будет сидеть на диете пожизненно.

Интересно, что другой ленивец в зоопарке - Сбышек - листья азалии, малины, ивы и липы обожает. Молодой самец обживается в вольере в Доме тропических птиц, растет и крепнет. Объединять его с самкой не спешат.