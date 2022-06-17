Во всех крупных городах области построят зарядные станции для электромобилей

В Калининградской области к 2025 году построят сеть электрозарядных станций во всех крупных городах и курортной зоне. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего в области будут работать 15 зарядных станций, поэтому путешествовать на электромобиле можно будет по всему региону.

В 2022 году «Россети Янтарь» уже запустили «зарядки» в Калининграде у Верхнего озера, городах Советске и Гусеве. До конца года компания планирует установить еще две станции. Они появятся в Калининграде у стадиона «Калининград» и дворца спорта «Янтарный».

В 2023-25 годах компания введет «зарядки» в Мамоново, Ушаково, Гвардейске и Нестерове.