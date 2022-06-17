Житель Славска получил 9,5 лет колонии за ДТП с двумя погибшими

В Славске вынесли приговор местному жителю, который устроил ДТП с погибшими и ранеными. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В июле 2021 года пьяный 35-летний водитель «Санг Йонга» превысил скорость и на улице Советской врезался в припаркованный «Опель».

В результате аварии 56-летний водитель «Опеля» и 32-летняя пассажирка погибли на месте, третьему пассажиру и проходившему рядом пешеходу был причинен тяжкий вред здоровью.

Виновник ДТП с места происшествия скрылся, однако вскоре он был задержан и заключен под стражу.

В судебном заседании подсудимый признал вину в полном объеме. Суд приговорил его к 9,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.