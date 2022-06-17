Регион сохранил позиции в общероссийском инвестиционном рейтинге

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Калининградская область сохранила позиции в общероссийском инвестиционном рейтинге. Результаты ежегодного исследования Агентства стратегических инициатив и бизнес-объединений были представлены на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Калининградская область заняла 11 место, сохранив прошлогодние позиции.

В 2021 году Калининградская область улучшила позиции в рейтинге на 12 пунктов, обновив свой рекорд, достигнутый четыре года назад. Тогда, в 2018 году, Калининградская область заняла 15 место. При этом в 2017-ом регион проделал самый большой свой скачок в рейтинге, поднявшись на 32 пункта.

В 2020 году регион улучшил свои позиции на семь пунктов, заняв 23 место.