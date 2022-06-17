В Пионерском готовятся открыть техническое движение по улице Портовой

. Фото: Правительство Калининградской области

В Пионерском завершается реконструкция улицы Портовой, по ней вскоре откроют движение. Об этом сказал заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

- По улице Портовой по контракту окончание сроков работ до конца года, но техническое движение планируем открыть уже в ближайшие недели, - приводит слова Александра Рольбинова пресс-служба областного правительства.

На улице Портовой ранее перенесли сети. Сейчас там укладывают нижний слой покрытия проезжей части, идет устройство перильного ограждения и установка бордюров. Длина участка работ – 185 метров. Стоимость контракта – 133,4 млн руб.

«Проект также включает в себя строительства моста. Подрядчики ведут монтаж металлоконструкций пролетного строения, устройство подпорных стен, укрепляют мостовые конусы от размыва. Благодаря проекту обустроены лестничные сходы для доступа к городскому пляжу», - отметили в правительстве региона.