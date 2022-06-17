Павлин в подъезде дома XIX века: В Советске хотят восстановить старинную настенную роспись

. Фото: Евгений МАСЛОВ

В Советске решено восстановить настенную роспись «Павлин» в подъезде дома на улице Ломоносова, 7. Здание 1890-х годов постройки является объектом культурного наследия муниципального значения.

Как рассказал руководитель службы охраны объектов культурного наследия, работы по консервации и восстановлению росписи начнутся в июле, а займутся ими специалисты регионального отделения ВООПИК совместно со специалистами из Колледж предпринимательства и приглашенным реставратором из Москвы. - Жалоб от советчан по поводу состояния этого памятника монументальной живописи было много, - сказал Евгений Маслов.

Он обратился к краеведам и историкам за помощью в поиске информации об этом произведении искусства.

- С целью выбора корректной методики работ по сохранению объекта просим поделиться о нем любой информацией (история происхождения, авторство, материалы росписи и т.п.). У нас эти сведения отсутствуют, - сообщил Евгений Маслов.