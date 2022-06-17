В Калининграде изменят режим работы светофоров и запретят повороты на нескольких улицах

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде до сентября решено внести изменения в работу светофоров. Как сообщает пресс-служба администрации города, в течение лета необходимо:

- на Ленинском проспекте (пересечение с ул. Краснооктябрьской) изменить режим светофора, выделить левый поворот с Краснооктябрьской в отдельную фазу и исключить пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе;

- на Ленинском проспекте (пересечение с ул. Театральной) изменить режим светофора, установить дополнительную секцию (правый поворот с Ленинского пр-та);

- на Московском проспекте (пересечение с ул. Маршала Покрышкина) изменить режим светофора, выделить левый поворот в отдельную фазу.

Кроме того, на ул. Невского на пересечении с ул. Тельмана решено запретить левый поворот при въезде и выезде с территории БСМП и ТЦ «Спар», установить допсекцию (правый поворот с Тельмана на Невского).

В районе пересечения Батальной с Автомобильной ограничат скорость до 40 км/ч.