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Происшествия17 июня 2022 15:55

В Славске пьяный мужчина избил 10-летнюю девочку

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в Славске в понедельник, 13 июня. Вечером в подъезде многоквартирного дома на ул. Советской 50-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил девочку.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина нанес 10-летней девочке не менее двух ударов в область лица и тела.

«Прокуратура Калининградской области с привлечением прокуратуры Славского района проводит проверку и контролирует установление всех обстоятельств по делу», - говорится в сообщении.