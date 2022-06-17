В Славске пьяный мужчина избил 10-летнюю девочку

. Фото: Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в Славске в понедельник, 13 июня. Вечером в подъезде многоквартирного дома на ул. Советской 50-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил девочку.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина нанес 10-летней девочке не менее двух ударов в область лица и тела.

«Прокуратура Калининградской области с привлечением прокуратуры Славского района проводит проверку и контролирует установление всех обстоятельств по делу», - говорится в сообщении.